Общественники: Народ хочет знать, какие обязательства принял на себя Дубровский и Челябинская область перед РМК

Жители Челябинска потребовали опубликовать полный текст соглашения между губернатором Борисом Дубровским и русской медной компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня стало известно, что правительство Челябинской области и РМК подписали соглашение, в рамках которого к 2020 году собираются достроить Долгобродский канал. Таким образом обещают решить проблему нехватки воды в единственном питьевом источнике челябинской агломерации – Шершневском водохранилище. Проект оценили в 1 млрд рублей.

Эта новость не понравилась общественности, решившей, что РМК пытается получить рычаг давления на город, пока еще сопротивляющийся строительству Томинского ГОКа в десятке километров от Челябинска.

«Народ хочет знать, какие обязательства принял на себя Дубровский и Челябинская область перед РМК, полностью контролируемой иностранными оффшорными фирмами? Особенно в такой жизненно важной сфере, как обеспечение Челябинска, города-миллионника, питьевой водой, – заявили члены движения «СТОП ГОК». – Статья 24 Конституции РФ гласит: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».

Один из активистов движения Василий Московец через интернет-приемную направил обращение губернатору:

«Как Вам хорошо известно, Челябинская область является вододефицитным регионом. Челябинск, седьмой по численности населения город в РФ, обеспечивается водой из единственного, безальтернативного питьевого источника – Шершневского водохранилища. Вам также хорошо известны планы АО «РМК» по забору воды в объеме 40 миллионов кубических метров в год из реки Миасс (выше Шершневского водохранилища) для производственных нужд незаконно строящегося Томинского ГОКа. Несмотря на категорический отказ управления Роспотребнадзора по Челябинской области в согласовании этого проекта, РМК не оставляет попыток все ж добиться разрешения на забор воды.

Из публикаций СМИ следует, что Вами подписано с РМК некое соглашение. В силу п. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».

Учитывая, что я, являясь жителем города Челябинска, непосредственно заинтересован в бесперебойном обеспечении города питьевой водой, прошу Вас опубликовать на сайте правительства Челябинской области полный текст заключенного с РМК соглашения.

Прошу также разъяснить, был ли согласован проект соглашения с органами местного самоуправления города Челябинска и управлением Роспотребнадзора по Челябинской области? Какую долю в общей стоимости тракта водоподачи «Кыштым-Аргази» обязалось внести АО «РМК»? Кому будет принадлежать право собственности на этот тракт водоподачи? Предусматривается ли возврат средств, предоставленных АО «РМК», это дарение или инвестиция с целью получения дохода в будущем?»

«Единственная цель этого «аттракциона невиданной щедрости»– получить разрешение на забор воды для нужд Томинского ГОКа из Миасса выше Шершней, – считает Московец. – Получат разрешение- будут забирать 40 млн кубометров воды ежегодно. РМК хватит, а нам?»

Напомним, 40 млн кубометров воды в год будет потреблять тот самый Томинский ГОК, но источник водоснабжения до сих пор не утвержден, а без этого невозможно получить разрешение на строительство ГОКа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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