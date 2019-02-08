В Челябинске пошел снег: трамвай сошел с рельсов, в городе девятибалльные пробки

Очередной снегопад вновь привел к транспортному коллапсу в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утро в Челябинске ознаменовалось девятибалльными пробками и несколькими авариями с участием трамваев.

Заторы на дорогах стали следствием прошедшего в городе снегопада. В 9:00 движение стояло на улицах Труда, Братьев Кашириных, Доватора, Свердловском проспекте, проспектах Победы и Ленина. Челябинцы жалуются на то, что снег практически не убирается. «Ездим с 7 утра – ни одной снегоуборочной машины еще не видели», – говорят водители такси.

Кроме того, на двух участках остановилось движение трамваев. На улице Цвиллинга неподалеку от городского сада имени Пушкина рано утром вагон сошел с рельсов и перегородил дорогу. А в районе ЗЭМа трамвай врезался в такси. При этом на фото с места ДТП заметно, что снег просто завалил рельсы: их просто не видно. В соцсетях живо обсуждают, есть ли у «ЧелябГЭТ» снегоочистители. Говорят, что есть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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