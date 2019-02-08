В Челябинске полиция наткнулась на склад с тысячей литров паленой водки

В Челябинске полицейские вышли на склад контрафактных алкоголя и сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Советского района Челябинска сотрудниками полиции выявлены складские помещения, в которых хранилась в целях сбыта немаркированная алкогольная и табачная продукция. Сотрудниками областного полицейского главка изъято свыше 2 тысяч бутылок алкоголя ёмкостью 0,5 литра и более 60 тысяч единиц табачной продукции.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, квалифицируемого статьей 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

Сотрудниками полиции проводится дальнейший комплекс мероприятий, направленный на установление владельца немаркированного алкоголя и табака для привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Челябинск, Виктор Елисеев

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