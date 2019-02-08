Россию завалили поддельным маслом от «южноуральских» предприятий-фантомов

В Челябинской области выявлены предприятия-фантомы, которые производят сливочное масло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в субъектах Российской Федерации при проведении мониторинга качества пищевой продукции были отобраны пробы сливочного масла челябинских предприятий, чья продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, а сами предприятия-изготовители, указывая челябинскую прописку на маркировке, в области не находятся.

В 2017-2018 годах специалисты управления Россельхознадзора по Челябинской области проводился отбор проб молочной продукции по программе мониторинга качества пищевой продукции. Отбирались пробы масла сливочного в социальных учреждениях Челябинска и области. «При проведении мониторинговых исследований установлено, что продукция, произведенная ООО «Меркурий» (ИНН 7453270872, юридический адрес: г. Челябинск, ул. 250-лет Челябинску, 73-6, место осуществления деятельности: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68), не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза по жирно-кислотному составу, что говорит о фальсификации продукции», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Молочная продукция ООО «Меркурий» так же отбиралась еще тремя территориальными управлениями Россельхознадзора – в Тверской и Владимирской областях, в Хабаровском крае, чьи лаборатории также подтвердили не соответствие продукта требованиям Технических регламентов Таможенного союза по жирно-кислотному составу.

Материалы дел были переданы в управление Роспотребнадзора по Челябинской области для принятия соответствующих мер. Но обнаружить ООО «Меркурий» по указанным адресам оказалось невозможным.

Кроме ООО «Меркурий» в Челябинской области обнаружены еще два фантома: ООО «Молочный край» (ИНН 7452112633 юр. адрес: г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 114а, место осуществления деятельности: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 8) и ООО «СбытПродСервис» (ИНН 7453249052, юр. адрес г. Челябинск, ул. Клары Цеткин, 28-43, место осуществление деятельности: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 8, ул. Индустриальная, 10).

Пробы продукции ООО «Молочный край» были отобраны в Хабаровском крае, пробы продукции ООО «СбытПродСервис» были отобраны в Красноярском крае и в Республике Бурятия. По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области эти производители также не осуществляют свою деятельность по адресам, указанным на маркировке товара.

«Так как информация о производителях не соответствует действительности, их продукция является фальсифицированной, а потому подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспертизы, как предписано пунктом 4 «Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263», – заявили в надзорном ведомстве.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области предупреждает жителей области об опасности покупки в магазинах, на рынках, в местах несанкционированной торговли некачественной продукции под видом сливочного масла данных предприятий – ООО «Меркурий», ООО «Молочный край», ООО «СбытПродСервис» и отмечает, что поиском предприятий-фантомов сейчас занимаются компетентные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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