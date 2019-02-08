Южноуралец, на глазах ребенка забивший собаку до смерти, получил условный срок

Житель Троицка осужден за жестокое избиение бездомной собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 41-летнего местного жителя виновным в жестоком обращение с животным, повлекшем его гибель, совершенном в присутствии малолетнего.

«В суде установлено, что в августе 2018 года во дворе одного из многоквартирных домов в Троицке обвиняемый нанес неустановленным предметом множество ударов бездомной беспородной собаке, у которой имелись видимые физические недостатки. В процессе избиения находившаяся во дворе малолетняя девочка потребовала прекратить жестокое обращение, однако в ее присутствии обвиняемый продолжил избивать собаку, пока она не перестала подавать признаки жизни», – рассказали в надзорном ведомстве.

После избиения собака умерла в ветеринарной клинике из-за травмы, не совместимой с жизнью.

С учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, судом виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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