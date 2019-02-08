В Челябинской области вырастут цены на проезд в электричках

С 1 марта в Челябинской области будут проиндексированы тарифы на пригородные железнодорожные перевозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания», с 1 марта тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Южного Урала устанавливается в размере 2,6 рублей за каждый километр поездки.

Рост тарифа в среднем составил 5,4%. В прошлый раз тарифы индексировались в июле 2018 года. Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляции.

«Напомним, согласно пункту 12 части второй статьи 26.3 Закона 184-ФЗ от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», органы власти субъектов РФ формируют заказ на пригородные перевозки, в котором определяют важные для населения параметры. К этим параметрам относятся: количество электропоездов и вагонов в составах, маршруты, тариф на перевозку и суммы выпадающих доходов от государственного регулирования тарифа. АО «Свердловская пригородная компания» как перевозчик выполняет заказ в полном объеме», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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