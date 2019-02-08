На Урале совершено дерзкое нападение на пивной магазин, грабителя ждал сюрприз (ВИДЕО)

В Кыштыме совершено нападение на магазин разливного пива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парень в капюшоне и маске-респираторе вошел в магазин, когда там находился один продавец. Выхватив из кармана молоток, грабитель потребовал деньги и попытался напасть на продавца, но молодой человек не растерялся т брызнул нападавшему в лицо из газового баллончика, а потом заперся в подсобном помещении.

Пока грабитель тер глаза, продавец выбрался из подсобки и, снова пустив в ход баллончик, попытался отобрать молоток, но ему пришлось снова спасаться бегством.

В это время в магазин зашел еще один мужчина. Увидев, что происходит, он схватил стул и начал дубасить бандита по голове. Из подсобки выскочил продавец, успевший позвонить в полицию, он попросил защитника перестать размахивать стулом, забрал у вора то, что он усел схватить, а потом сделал ему «массаж спины в состоянии аффекта», сообщает Озерск74.

Когда подъехали сотрудники полиции, грабитель уже полностью потерял желание и способность сопротивляться. Оказалось, что за день до этого происшествия любитель размахивать молотком подобным образом ограбил другой кыштымский магазин. Там девушка-продавец решила не связываться с нападавшим, и его «улов» составил 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Кыштым, Павел Зварзин

Кыштым. Другие новости 08.02.19

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