«Ничего необычного»: в Челябинске в цехе предприятия закрыли приставов и спецназ

Судебные приставы и бойцы спецзназа оказались заперты в цехе в промзоне Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе в цехе одного из предприятий, расположенного на улице Монтажников. Судебные приставы в сопровождении спецназа, чтобы демонтировать и изъять четыре токарных станка для передачи их собственнику оборудования, зарегистрированному в Подмосковье.

Однако, когда приставы начали загружать станки для дальнейшей перевозки, двери цеха внезапно закрылись. После безуспешных попыток выбраться из здания к месту ЧП вызвали наряд полиции. По последним данным, приставы и спецназ по-прежнему заперты.

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили, что инцидент имеет место быть. «Ничего необычного в этом нет. Должники часто идут на необъяснимые действия, – отметили в ведомстве. – Станки демонтированы и будут переданы взыскателю».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.19

Валерий Соловей: В России победит ненависть к власти. / На Урале совершено дерзкое нападение на пивной магазин, грабителя ждал сюрприз (ВИДЕО). / Россия под «политическим камнепадом»: предстоит новая «перестройка». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»