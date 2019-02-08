Челябинцам предложили бесплатно проверить тонометры

Челябинцы смогут проверить приборы измерения артериального давления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, 11 февраля Челябинск присоединится к всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой все желающие смогут проверить исправность домашних тонометров.

Организаторы отмечают, что цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки приборов измерения артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы проводим акцию в рамках программы «День здоровья Росстандарта» для того, чтобы привлечь внимание к роли измерений и подтверждению их достоверности для нашей жизни. В трех округах было проверено порядка 3 тысяч бытовых тонометров, и около 10% из них были признаны специалистами-метрологами непригодными к эксплуатации. Мы планируем проводить акцию регулярно и охватим все российские регионы. В том числе расширим спектр проверяемой техники за счет других приборов для контроля состояния здоровья обычных людей», – сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В день акции приборы будут бесплатно проверены специалистами порядка 50 испытательных центров Росстандарта во всех федеральных округах. В Челябинске бесплатная проверка исправности домашних тонометров будет проходить по адресу: ул. Энгельса, 101, с 9:00 до 16:00.

Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов. В день акции специалисты дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Организаторами мероприятия выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при поддержке Челябинского областного центра медицинской профилактики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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