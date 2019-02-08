Южноуральские школьники возвращаются с карантина

В школах Озерска отменили карантин по гриппу и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, сегодня, 8 февраля, санитарно-противоэпидемическая комиссия при городской администрации приняла решение возобновить учебный процесс в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования с 11 февраля.

Заслушав информацию представителей Клинической больницы №71 ФМБА РФ и МРУ №71 ФМБА РФ о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в муниципалитете, СПЭК частично сняла установленные ранее ограничения: после небольшого перерыва начинается рабочий процесс в системе образования, а также разрешается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, культуры и спорта.

До особого распоряжения сохраняется противоэпидемический режим в детских садах, на промышленных предприятиях и организациях, в сфере торговли и бытовых услуг, в общественном транспорте – а именно: по-прежнему необходимо соблюдать «масочный» и дезинфекционный режим; проводить проветривание и поддержание температурного режима в помещениях; своевременно изолировать заболевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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