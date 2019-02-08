Отпуск важнее: от выборов мэра Челябинска отстранили «человека губернатора»

Губернатор Челябинской области изменил состав конкурсной комиссии по выборам главы Челябинска. Члена комиссии Юрия Карликанова, назначенного Борисом Дубровским, сменил вице-спикер регионального Законодательного собрания Константин Захаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально смену одного из представителей губернатора объяснили тем, что Карликанов собрался в отпуск. Однако этому решению предшествовали несколько обращений от общественности как губернатору, так и самому Карликанову с указанием на то, что он не может работать в комиссии по ряду причин.

В конце концов один из претендентов на пост мэра написал жалобу в прокуратуру, в которой указал: «Как следует из выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-198803943 от 29.01.2019г., Карликанов Юрий Раифович является лицом, контролирующим ООО «Регионснабсбыт». В тоже время в сети Интернет, в частности, на сайте «Общественный защитник» опубликована информация, согласно которой, цитата: «бюджет г. Челябинска недополучил от ООО «Регионснабсбыт» чуть более 125 млн. рублей арендных платежей».

Указанное утверждение подтверждается и анализом общедоступной информации, размещенной в картотеке арбитражных дел (дела А76- 7195/2017, А76-77093/2017, А76-1461/2015, А76-28418/2014, А76-28416/2014, А76-28415/2014, А76-28830/2014, А76-17862/2013). Таким образом, в данном случае можно сделать вывод о том, что Карликанов Юрий Раифович прямо заинтересован в исходе конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска, поскольку любой вновь избранный глава города Челябинска неизбежно обязан будет принять все возможные меры к взысканию указанного долга в бюджет города, в том числе и путем привлечения Карликанова Юрия Раифовича к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Регионснабсбыт» в порядке главы III.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)".

Соответственно, в данном случае имеет место явный конфликт интересов Карликанова Ю.Р., как лица, контролирующего должника ООО «Регоинснабсбыт», и муниципального образования «Челябинский городской округ» в лице его органов местного самоуправления».

Жалоба была отправлена в прокуратуру 6 февраля, а распоряжение Дубровского о замене члена конкурсной комиссии подписано 7 февраля. Впрочем, и новое назначение может быть оспорено: Захаров, как и Карликанов, является депутатом Законодательного собрания: «Таким решением губернатора законодательная власть региона подпадает в подчинение исполнительной власти и нарушается конституционный принцип разделения и самостоятельности ветвей государственной власти в Российской Федерации, установленный статьѐй 10 Конституции Российской Федерации», – отмечается в жалобе, направленной в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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