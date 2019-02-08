В центре Челябинска зафиксировали вспышку кори

В известном торгово-офисном центре Челябинска сотрудников и посетителей предупредили о вспышке кори.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вспышка кори зафиксирована в торгово-офисном центре «Дом быта», расположенном в самом центре Челябинска – на улице Васенко, 96. Соответствующее объявление администрация учреждения разместила в здании.
По словам челябинцев, корью заболела одна из сотрудниц фирмы, арендующей помещение на четвертом этаже Дома быта.
Для сотрудников и посетителей центра организована бесплатная вакцинация. Завтра, 9 февраля, она будет проводиться с 10:00 до 14:00.
Отметим, что сегодня же объявлена массовая вакцинация населения против кори в Екатеринбурге. Она связана с массовым заболеванием корью. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 27 случаев кори, из них 8 – только за первую неделю февраля.
В конце января на карантин из-за кори были закрыты две школы в Москве.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.02.19
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