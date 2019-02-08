В центре Челябинска зафиксировали вспышку кори

В известном торгово-офисном центре Челябинска сотрудников и посетителей предупредили о вспышке кори.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вспышка кори зафиксирована в торгово-офисном центре «Дом быта», расположенном в самом центре Челябинска – на улице Васенко, 96. Соответствующее объявление администрация учреждения разместила в здании.

По словам челябинцев, корью заболела одна из сотрудниц фирмы, арендующей помещение на четвертом этаже Дома быта.

Для сотрудников и посетителей центра организована бесплатная вакцинация. Завтра, 9 февраля, она будет проводиться с 10:00 до 14:00.

Отметим, что сегодня же объявлена массовая вакцинация населения против кори в Екатеринбурге. Она связана с массовым заболеванием корью. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 27 случаев кори, из них 8 – только за первую неделю февраля.

В конце января на карантин из-за кори были закрыты две школы в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.19

Отпуск важнее: от выборов мэра Челябинска отстранили «человека губернатора». / Южноуральские школьники возвращаются с карантина. / Челябинцам предложили бесплатно проверить тонометры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»