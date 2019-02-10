В Челябинской области задержали высокопоставленного чиновника

В Миассе задержали начальника теруправления.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 9 февраля, после обысков в кабинете и дома у начальника Сыростанского территориального управления были задержаны сам чиновник и его секретарь.
«По словам очевидцев, на площади было очень много сотрудников ОМОН, – пишет Миасс live. – Сначала люди подумали, что проводятся учения». По данным издания, причинами могли послужить сомнительные сделки с земельными участками, а также отсутствие документы по газификации поселка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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