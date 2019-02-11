В мэрии Челябинска заявили о незначительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом – всего-то 30%

Челябинские чиновники с неистощимым оптимизмом отчитлись о ситуации с гриппом в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре снизились темпы прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

По словам чиновницы, ситуация в городе продолжает оставаться эпидемической. Однако на минувшей неделе заболеваемость выросла «незначительно», уверены в горздраве – «всего» на 15%. Поэтому и эпидемический порог в областном центре превышен лишь на какие-то 30%.

Отметим, что на 5-й неделе 2019 года (с 28 января по 3 февраля) в Челябинске зарегистрировано 15 тысяч 589 случаев, показатель составил 129,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня последней полной недели января на 30%. Эпидемический порог был превышен на 19,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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