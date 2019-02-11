В Челябинской области идет масштабная проверка полицейского главка

В Челябинск нагрянула комиссия из МВД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», московская комиссия работает на Южном Урале уже несколько лет. При этом начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев находится в настоящее время в командировке на Северном Кавказе.

Не исключено, что масштабная проверка связана с грядущей отставкой руководителя регионального полицейского главка. В МВД подобные визиты в таких случаях традиционны.

Впрочем, к работе ГУ МВД региона накопились и вопросы у надзорных ведомств. Так, в ходе недавней пресс-конференции прокурор Челябинской области Виталий Лопин высказал крайнее недовольство качеством дознания и следствия, проводимых местными правоохранителями.

По данным источников, особенное внимание комиссия МВД обращает на разработку коррупционных преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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