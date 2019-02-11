«Устал, присел, уснул»: южноуралец едва не погиб под колесами товарняка

Под Магнитогорском грузовой поезд едва не размазал по рельсам уснувшего южноуральца.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте, вечером 9 февраля в дежурную часть Магнитогорского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за лежащего в колее пути человека.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что при следовании через железнодорожный перегон «Альмухамедово – Пещерная» (ЮУЖД) машинист товарняка увидел в колее пути лежащего человека. Для предотвращения наезда железнодорожник подал громкий сигнал и применил экстренное торможение. Услышав звук приближающегося состава, мужчина, лежавший на рельсах, поднялся и скрылся в лесополосе. Через 7 минут вынужденной стоянки состав отправился по маршруту следования.

Спустя несколько часов транспортные полицейские в одном из ближайших поселков разыскали нарушителя, из-за которого остановился грузовой поезд. Им оказался уроженец Республики Башкортостан, 1982 года рождения. Сотрудниками полиции 36-летний мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения шел домой через железнодорожные пути. В какой-то момент он почувствовал усталость и присел отдохнуть на столбик. Сам того не заметив, мужчина уснул и скатился в колею пути. Услышав громкий сигнал поезда, он проснулся и убежал.

За проход по железнодорожным путям в неустановленном месте сотрудниками транспортной полиции в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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