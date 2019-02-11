Миасскому чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве на 600 тысяч рублей

СКР раскрыл подробности дела в отношении чиновника Сыростанского территориального управления.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следственными органами начальнику отдела по управлению Сыростанским территориальным округом (администрация Миасского городского округа) предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, в 2015 году мужчина, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал тому фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у него прав пользования земельным участком в селе Сыростан. Позднее получивший липовую справку южноуралец зарегистрировал право собственности на участок. «Преступными действиями он причинил ущерб местному бюджету в сумме более 600 тысяч рублей. В рамках уголовного дела следователем СК поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов», – уточнили в следственном управлении.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. Следователем СК прокурору будут направлены материалы для признания недействительной выписки из похозяйственной книги в судебном порядке и дальнейшего возврата земельного участка в муниципальную собственность.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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