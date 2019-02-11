В Челябинск съедутся полтора десятка театров

Челябинск вновь встречает «CHELоВЕКа театра».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм и моноспектаклей «CHELоВЕК театра» пройдет в Челябинске с 28 февраля по 6 марта.

Всего в афишу нынешнего года вошло 15 спектаклей. Форум станет первым масштабным мероприятием в рамках Года театра в Челябинске. В фестивале примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Нижнего Новгорода, Тюмени, а также коллективы из Ирана и Сербии. Ближнее зарубежье представлено театральными труппами Минска и Казахстана.

По словам художественного руководителя НХТ Евгения Гельфонда, в этом году в оргкомитет было подано около 100 заявок из театров разных городов и стран.

Среди участников как новички, которые впервые приедут на челябинский фестиваль, так и «старые знакомые».

В числе зарубежных коллективов театр из Ирана. Два года назад на фестивале уже был представлен иранский спектакль «Медея». В этот раз труппа везет спектакль «Брайль», основанный на национальных восточных тенденциях.

Сербский коллектив из Сремска Митровицы также уже известен челябинской публике, на сей раз артисты привезут спектакль по стихам Сергея Есенина «Сорокоуст». Снова приедет в Челябинск известный московский актер и режиссер Владимир Скворцов. Он проведет мастер-классы и представит коллектив, который недавно возглавил – театр «Человек». Артисты покажут трогательную и занимательную историю «Зима под столом».

«Музыкально-драматический театр из Астаны представит драму «Сарра». Кстати, в этот раз из Казахстана к нам едут два коллектива, второй – кукольный театр из Алма-Аты, который у нас в Челябинске еще не был и выступит впервые с постановкой по роману Чингиза Айтматова «Материнское поле», – рассказали в пресс-службе областного правительства.

Впервые на этом фестивале челябинцы познакомятся с театрами из Минска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Вологды и Санкт-Петербурга.

Минский театр поставил пьесу израильского автора «Дирижер». Этот спектакль порекомендовала Нина Мазур, постоянный член жюри фестиваля. Сразу два театра приедут из Санкт-Петербурга. «Монплезир» челябинские театралы еще помнят, правда, приезжал он достаточно давно. В этот раз питерцы везут «Записки покойника» по неоконченному роману Михаила Булгакова. А вот театр «Особняк» будет впервые, но в совместном проекте со студией АСБ под руководством Алексея Янковского, хорошо известного также по «Камерате» и по спектаклям, которые он ставил в челябинском Камерном театре. Спектакль «Машина едет к морю» поставлен по пьесе современного драматурга Алекса Бьёрклунда.

Постоянные участники фестиваля – Камерный театр из Вологды и пермский коллектив «У Моста». Эти коллективы знает и любит челябинская публика, и спектакли всегда пользуются успехом. Для челябинского фестиваля режиссер Яков Рубин специально восстановил замечательный спектакль «Любка», а Сергей Федотов привезет инсценировку романа Достоевского «Идиот».

«Замечательная новость для поклонников театра и фанатов фестиваля: в этом году часть фестивальных спектаклей будут показаны дважды. Давно об этом шли разговоры: поскольку фестиваль малых форм, показы проходят в небольших залах, которые не могут вместить большое количество зрителей. И вот, наконец, мы договорились, и театры согласились, что некоторые работы будут показаны два раза, чтобы их могли увидеть все желающие», – сообщил художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд.

Дважды на фестивале будут показаны федотовский спектакль по Достоевскому, спектакль из Нижнего Новгорода «Печали и радости» (по мотивам повестей Федора Абрамова), постановка сербской труппы «Сорокоуст», моноспектакль «Опять об Пушкина» (театр из Владимира) и «Любка», которую привезет вологодский Камерный театр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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