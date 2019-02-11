В Челябинске маршрутный ПАЗ с пассажирами врезался в столб

В Челябинске автобус с пассажирами врезался в электроопору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 13:00 на Комсомольском проспекте. Об этом рассказали участники интернет-сообщества «Челябинский транспорт».

По данным отдела пропаганды городской ГИБДД, сначала автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту №102, столкнулся с автомобилем Citroen. После этого маршрутка на всей скорости врезалась в опору линии электропередач.

Были ли пострадавшие среди пассажиров ПАЗ, пока неизвестно. Однако на видео, опубликованном в социальных сетях, рядом с автобусом припаркован реанимобиль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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