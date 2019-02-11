НМУ накроют всю Челябинскую область

Неблагоприятные метеоусловия объявили сразу в семи городах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 11-13 февраля на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 13 часов 11 февраля до 19 часов 12 февраля неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены в Коркино и Карабаше. В Челябинске, Златоусте, Сатке и Аше аналогичный режим будет действовать с 19 часов 11 февраля до 19 часов 13 февраля, в Магнитогорске – с 19 часов 11 февраля до 19 часов 12 февраля.

Также предупреждение о НМУ направлено ряду отдельных предприятий региона.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.19

В Челябинске маршрутный ПАЗ с пассажирами врезался в столб. / Россия Путина: Владислав Сурков раскрыл суть «путинизма». / В России готовится масштабная программа паллиативной помощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»