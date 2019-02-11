В столкновении иномарки и автобуса, ехавшего в челябинском направлении, погибли ребенок и его отец

В Курганской области иномарка вылетела навстречу автобусу, ехавшему в сторону Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 11 февраля, около 08:30 на 244-м км автодороги «Иртыш» в Кетовском районе Курганской области.

44-летний водитель автомобиля Renault Dokker не справился с управлением и врезался в следовавший по направлению к Челябинску автобус КАВЗ 4238-02 «Аврора». В момент столкновения в автобусе ехали 30 пассажиров.

«В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир – мальчик 2008 года рождения», – пишет издание «Курган и курганцы. Кроме того, пострадали три пассажира автобуса – мужчины 35-ти, 34-х и 27-ми лет. Им назначено амбулаторное лечение.

Подробности аварии выясняет УГИБДД УМВД по Курганской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.19

НМУ накроют всю Челябинскую область. / В Челябинске маршрутный ПАЗ с пассажирами врезался в столб. / Россия Путина: Владислав Сурков раскрыл суть «путинизма». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»