Проблемы с «наследием»: «большому» конгресс-холлу в Челябинске не могут найти подрядчика

Конкурс по выбору генподрядчика строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске провалился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участие в конкурсных переговорах по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по возведение «большого» конгресс-холла заявились лишь две компании – АО «Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» и АО «Производственное объединение Монтажник». Об этом говорится в документации конкурса, размещенной на сайте ХП «Конгресс холл».

Однако комиссия по рассмотрению заявок отказалась от ведения переговоров как с турецкими строителями, так и с магнитогорским застройщиком. Как явствует из протокола заседания комиссии, ни та, ни другая компания не отвечала требованиям конкурсных процедур: взнос строителей в компенсационный фонд СРО не смог бы гарантировать исполнение обязательств, соответствующий заявленной цене контракта.

Таким образом, конкурс по выбору генподрядчика строительства застопорился: объявления о повторных переговорах на сайте хозяйственного партнерства на сегодня не опубликовано. Отметим, что это первый аукцион по участию в проекте строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс, где ПО «Монтажник», считающееся аффилированным с бизнес-структурами семьи губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не одержало победу. Ранее компания выигрывала торги на укрепление правого и левого берегов реки на участке строительства и отсыпке искусственного острова.

Между тем, запустить объект в эксплуатацию планируется в марте 2020 года. При этом в мероприятиях саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год общественно-деловой центр, возводимый на средства бюджета, участвовать не будет. Максимум, на что надеются южноуральские чиновники, – это проведение в его стенах одного неформального мероприятия. Хотя именно необходимостью построить объект для проведения саммитов правительство региона оправдывало выделение 3,3 миллиарда рублей из областного бюджета.

Отсутствие «большого» конгресс-холла среди объектов инфраструктуры саммитов означает и то, что вряд ли на его строительство будут направлены средства федерального бюджета (на подготовку международных форумов планируется выделить около 50 миллиардов рублей, включая средства из российской казны, но пока Москва согласовала лишь финансирование реконструкции аэропорта «Челябинск» – единственного крупного объекта, на который нашелся частный инвестор). А это значит, что достроить общественно-деловой центр так и не удастся. Теперь же все более призрачной становится и возможность строительства даже первой очереди: выполнить столь сложные работы менее чем за год – задача крайне сложная. Так что все более неизбежной становится перспектива, что «наследием» саммитов станет грандиозный недострой, расположенный в самом сердце Челябинска, в двух шагах от исторического центра города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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