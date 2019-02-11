В Челябинске грозят УК лишением лицензии за плохую уборку

Челябинск совершенно не справляется со снегом – каждый раз зимние осадки повергают город в состояние коллапса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшие, но длительные снегопады, прошедшие на минувшей неделе, вновь сделали дороги областного центра трудно проходимыми. А некоторые внутриквартальные и внутридворовые проезды не чистились с начала зимы. Ситуация осложняется тем, что даже с центральных улиц до сих пор не убрано то, что нападало в январе.

Так, в ходе мониторинга городской администрацией выявлено, что недостатки, выявленные в течение двух предыдущих недель, устранены далеко не везде. При этом обнаружено еще 199 нарушений: нечищеными оказались 134 внутриквартальных проезда, 2 остановки общественного транспорта, 49 тротуаров и 9 дорог городского значения.

С двумя последними складывается интересная ситуация: службы, занимающиеся очисткой пешеходных зон, часто не вывозят снег, а перебрасывают его на дорогу, но и дорожники не утруждают себя вывозом и просто оттесняют снежные кучи обратно на тротуары.

Чиновники грозят: управляющие компании, игнорирующие замечания мэрии, рискуют лишиться лицензии. На сегодняшний день на злостных нарушителей составлено 22 акта о привлечении к административной ответственности. В ближайшие дни эти документы будут отправлены в Госжилинспекцию для принятия решения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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