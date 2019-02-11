Скончался первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев. Экс-чиновник не дожил до 72-летия менее месяца. Предварительная причина смерти – инфаркт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вадим Соловьев, с 1970 года находившийся на комсомольской и партийной работе, в августе 1991 года не продержал ГКЧП и заявил о невозможности реставрации коммунистических порядков. В октябре того же года президент РФ Борис Ельцин назначил его главой администрации Челябинской области. В декабре 1996 года проиграл губернаторские выборы Петру Сумину.

В сентябре 2014 года Вадиму Соловьеву присвоили звание «Почётный гражданин города Челябинска».

Челябинск, Павел Зварзин

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