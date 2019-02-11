Ставка не сыграла: ВККС отказала председателю Центрального райсуда Челябинска в повышении

ВККС не предложила повышение главе Центрального райсуда Челябинска из-за жалоб подчиненных и «проделок» мужа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Высшая квалификационная коллегия судей не рекомендовала председателя Центрального районного суда Челябинска на пост зампреда Челябинского облсуда.

Напомним, 7 декабря Совет судей рекомендовал лишить полномочий председателя Центрального районного суда. Непосредственной причиной стали жалобы ее подчиненных на несправедливое, по их мнению, распределение их дел.

Однако, скорее всего, на решение совета повлиял медиаскандал, связанный с ее родственниками. Так, стало известно, что прокуратура Челябинска отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием супруга судьи, в результате которого получил травмы студент одного из колледжей города. Выяснилось, что в ходе доследственной проверки сотрудники полиции не стали проводить экспертизу по определению степени тяжести вреда здоровью молодого человека. Между тем, при тех травмах, что получил челябинец, такую экспертизу нужно было проводить обязательно, настаивают в надзорном ведомстве. Именно поэтому материалы возвращены в следственное управление областного полицейского главка.

Кроме того, несколько родственников судьи были судимы, в том числе за коррупционные преступления.

Однако Квалификационная коллегия судей Челябинской области не стала рассматривать вопрос о лишении председателя Центрального районного суда полномочий в преддверии заседания ВККС, которая должна была рассмотреть вопрос о рекомендации ее кандидатуры на пост заместителя председателя Челябинского областного суда. На этот пост ее рекомендовал бывший глава облсуда Сергей Минин. Однако он не так давно возглавил новый, 7-й кассационный суд. А пришедший ему на смену Вячеслав Малашковец не проявил желания взять скандальную судью себе в замы.

В итоге, ВККС отказалась рекомендовать главу Центрального районного суда на пост зампреда суда областного. И не факт, что она сохранит свою нынешнюю должность: рекомендация Совета судей по-прежнему остается в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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