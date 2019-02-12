На Урале из почтового отделения украли 22 млн рублей

В Усть-Катаве обокрали почтовое отделение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, кража произошла в минувшие выходные. Похищено около 22 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
По некоторым данным, ни один замок в почтовом отделении взломан не был.
В пресс-службе УФПС Челябинской области заявили, что деньги застрахованы, поэтому происшествие не привело к сбоям в обслуживании населения и организаций.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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