Южноуральцев готовят к сверхплановому повышению тарифов

В минтарифе Челябинской области рассказали об экономически обоснованной величине роста тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плановый показатель роста тарифов в нынешнем году крайне невысок. Об этом заявила министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц.

По словам чиновницы, прогноз социально-экономического развития в текущем году говорит о существенно более высоком росте цен на составляющие, которые влияют на формирование тарифа.

Так, если цены на газ в 2019 году вырастут всего на 1,4%, то прогнозируемый рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке составляет 11%. Что касается индекса потребительских цен (он влияет на стоимость ремонтных работ, заработную плату и другие составляющие), он вырастет на 4,6%.

Кроме того, при формировании новых тарифов необходимо учитывать уход от принципа перекрестного субсидирования тарифов для населения. Таким образом, по словам Татьяны Кучиц, экономически обоснованный рост стоимости услуг ЖКХ в 2019 году должен был бы составить 13,5%. В то же время, федеральное правительство ограничило темпы рост двумя процентами.

Это значит, что расходы областного бюджета на сдерживание роста тарифов для населения в 2019 году увеличатся.

Впрочем, не факт, что реальные расценки вырастут лишь на 2%. Об этом свидетельствует практика, наблюдаемая в Челябинской области уже не первый год: областные власти, по сути, закрывают глаза на сверхплановый рост тарифов. Для того же, чтобы снизить социальную напряженность, чиновники придумали адресную субсидию, которую могут получить южноуральцы в случае, если рост тарифа на ту или иную коммунальную услугу превысит установленную верхнюю планку. Для этого, конечно, придется собрать требуемый пакет документов, чем озаботится далеко не каждый (хотя формально право на эту меру социальной поддержки и не ограничивается уровнем доходов). Зато формально областные чиновники как бы и не нарушают распоряжения президента и правительства России.

Как вырастут тарифы для южноуральцев, министр Кучиц рассказывать не стала. Но из того, что она не преминула в очередной раз рассказать об адресной субсидии, можно сделать однозначный вывод: рост тарифов по факту будет выше, чем на 2%. И этот рост прибавится к произошедшему уже с 1 января повышению на 1,7% (из-за увеличения НДС с 18% до 20%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.19

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