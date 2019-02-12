Пассажир поезда спутал устройство контроля электронных билетов с телефоном

В Златоусте задержали пассажира поезда, перепутавшего мобильник и устройство контроля электронных билетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, на минувшей неделе вечером в дежурную часть транспортной полиции на станции Златоуст поступило сообщение, что один из пассажиров проходящего поезда, следовавший от Краснодара до Омска, нарушает общественный порядок, выражается грубой нецензурной бранью.

На вокзале Златоуста мужчину сняли с поезда «Анапа – Томск» и доставили в дежурную часть. Во время проведения личного досмотра полицейские обнаружили у задержанного устройство для контроля электронных билетов. Как показала проверка, 41-летний мужчина во время поездки проходил мимо купе проводников и обратил внимание на это устройство, внешне похожее на мобильный телефон. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник похитил аппарат. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил более 13 тысяч рублей. Похищенное оборудование изъято.

Дознавателями ЛОП на станции Златоуст в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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