Три тысячи рублей за три дня в реанимации: невероятная щедрость «ЧелябГЭТ»

Челябинская прокуратура защитила права челябинки, пострадавшей от удара электротоком при выходе их троллейбуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрел исковые требования 32-летней горожанки о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

В декабре 2017 года женщина выходила из троллейбуса и получила удар электрическим током. Водитель троллейбуса вызвала скорую помощь, женщина провела 3 дня в реанимационном отделении больницы. До настоящего времени пострадавшая получает необходимую медицинскую помощь.

Женщина обращалась в ООО «Челябинский городской электрический транспорт» за компенсацией причиненного вреда, но руководство муниципального перевозчика оценило ответственность предприятия в... 3 тысячи рублей. В итоге женщина обратилась в суд.

«С учетом мнения прокурора суд принял решение о взыскании с ответчика ООО «Челябинский городской электрический транспорт» морального вреда, причиненного жизни и здоровью, в размере 30 тысяч рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.19

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