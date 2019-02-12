«Забрал деньги и скрылся»: Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа в мошенничестве

Анастасия Волочкова обвинила в мошенничестве бывшего мужа. По словам балерины, бизнесмен Игорь Вдовин, с которым она несколько лет состояла в гражданском браке, обманул ее на 99,8 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Волочкова неоднократно заявляла, что отец ее дочери должен ей много денег. По словам представителя балерины, у Вдовина в Астрахани есть строительный проект, на развитие которого Волочкова дала (взаймы) 3 млн долларов. Звучали заявления, что эти деньги она взяла в кредит.

Вдовин пытался погасить долг, предложив бывшей сожительнице в качестве компенсации 22 квартиры в Астрахани, но балерина отказалась.​

В очередной раз Волочкова обратилась в полицию 11 февраля, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в МВД. «Являясь представителем ООО «Городской Курорт Астрахань», Вдовин «мошенническим путем умышленно ввел ее в заблуждение, завладел денежными средствами и скрылся», – цитирует издание заявление балерины, отмечая, что речь идет о 67 млн рублей и 500 тыс долларов.

Официальных комментариев от сторон конфликта пока не последовало.

Москва, Софья Артемьева

Москва. Другие новости 12.02.19

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