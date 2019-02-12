Владимир Путин поручил за месяц выбрать подрядчика по рекультивации Челябинской свалки

До конца марта будет определен единственный исполнитель по рекультивации городской свалки в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству в течение месяца определить единственного исполнителя осуществляемых в 2019-2020 годах закупок работ, услуг, связанных с рекультивацией городской свалки в Челябинске.

«Согласно указу президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», защита окружающей среды и экология являются одним из приоритетных направлений развития нашей страны. Ведется активная работа по созданию современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Отдельное внимание уделяется созданию и усовершенствованию системы экологического регулирования, основанной на использовании лучших доступных мировых технологий. Учитывая поставленные задачи, мы нацелены на то, чтобы в Челябинской области была реализована серьезная программа по экологическому оздоровлению региона. Убежден, что подготовка города к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС позволят ускорить этот вопрос», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Напомним, 11 сентября прошлого года Челябинская свалка прекратила прием отходов. Об этом заявил тогдашний глава города Евгений Тефтелев на традиционном аппаратном совещании. При этом заявление градоначальника оказалось достаточно неожиданным. Конечно, ранее министерство экологии Челябинской области и городские власти заявляли о намерении полностью закрыть свалку с 1 сентября. Однако, несмотря на множество заявлений, этого не произошло. Более того, еще 6 сентября начальник городского управления экологии заявлял, что окончательно закрыта свалка будет к концу месяца. В итоге столь внезапного решения мэрии город на месяц погрузился в состояние мусорного коллапса из отказа перевозчиков перенаправить потоки мусора на полигон в Полетаево при сохранившихся тарифах на вывоз мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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