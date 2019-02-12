Чиновник пригрозил взорвать больницу, где отказались принять его мать

В Курской области чиновник пообещал взорвать больницу после отказа врача принять его мать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Щигры Курской области.

69-летняя местная жительница почувствовала утром недомогание и решила обратиться в больницу. Однако врач-терапевт, несмотря на жалобы на острую инфекцию, отказался ее принять немедленно, посоветовав прийти на прием вечером.

Тогда возмущенная пациентка пожаловалась на медика сыну, начальнику одного из управлений городской администрации. «Сын проанализировал ситуацию и решил задействовать свой админресурс – позвонил в дежурку и сказал, что взорвет больницу, если маму не примут, – рассказывает telegram-канал Mash. – В итоге и к маме, и к любящему сыну приехали люди в масках».

В итоге в отношении чиновника возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма, а его мать после допроса отвезли в больницу, где «врач принял ее с максимальной вежливостью и вниманием».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.19

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