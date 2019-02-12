Челябинец получил десять лет колонии за налеты на ломбарды

Житель Челябинска осужден за участие в банде и нападения на ювелирные магазины и ломбарды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, сегодня, 12 февраля, Челябинский областной суд признал 27-летнего южноуральца виновным в участии в банде, совершении грабежей и разбоев в составе организованной группы, с применением насилия и оружия, в крупном и особо крупном размерах.

Судом установлено, что челябинец вместе с 3 друзьями и отцом одного из них, не имея постоянного источника дохода, сколотили банду для совершения грабежей. Свой первый набег на ломбард они совершили 22 марта 2013 года в Челябинске, похитив из помещения, куда ворвались, 251 ювелирное изделие.

После этого банда вооружилась и начала грабить ювелирные магазины и ломбарды. С мая 2013 по июль 2014 года пятеро южноуралец совершили 7 разбойных нападений на ювелирные магазины в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске и Кургане, в ходе которых похитили более 3,5 тысяч ювелирных изделий общей стоимостью более 19 миллионов рублей. В августе 2014 года выгнали из банды.

«Все преступления тщательно планировались, роли участников были четко распределены, осуществлялась предварительная разведка обстановки снаружи и внутри ювелирных магазинов и ломбардов, проводилась оценка доступности объектов преступных посягательств, наличия в них охраны, применялись специальные меры защиты от разоблачения и задержания, использовались средства маскировки внешности, контролировалось время, отведенное для совершения преступлений, что по замыслу соучастников должно было бы обеспечить возможность безнаказанно совершать преступления в течение длительного времени», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинец и его соучастники были задержаны полицией в 2017 году. Он пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал свою вину. С учетом этого суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. « Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осужденного компенсировать им материальный ущерб в размере порядка 17 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ», – уточнили в пресс-службе областного суда

Уголовные дела в отношении 4 других соучастников в настоящее время рассматриваются в Челябинском областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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