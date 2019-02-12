Дальнобойщик из Магнитогорска погиб под собственным полуприцепом

В Омской области следователи выясняют обстоятельства смерти водителя-дальнобойщика из Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, проводится доследственная проверка по факту обнаружения 11 февраля около 16:00 на обочине дороги в Тюкалинском районе тела 52-летнего водителя грузового автомобиля «Iveco».

По предварительным данным, полученным в результате осмотра места происшествия и автомобиля, водитель индивидуального предпринимателя из Челябинской области, впервые вышедший в рейс Магнитогорск-Новосибирск-Омск-Магнитогорск, проезжая Тюкалинск, остановился на обочине дороги, чтобы отремонтировать датчик уровня высоты пола в кабине автомобиля. Когда мужчина находился на земле между кабиной и полуприцепом, на него рухнул полуприцеп. Южноуралец скончался на месте в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.

«В ходе проверки будут выяснены причины несчастного случая и вопросы соблюдения водителем техники безопасности при проведении ремонтных работ, прохождения им инструктажей по охране труда, дана правовая оценка действиям работодателя», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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