Старинный особняк в центре Челябинска продали за 3 млн рублей

Дом купца Кузнецова в центре Челябинска продали индивидуальному предпринимателю.

Как уже сообщал «Новый День», доме был построен ив последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 млн 382 млн рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 млн раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в размере 1 рубля 20 копеек. Это предложение вызвало интерес.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 млн рублей – предложил индивидуальный предприниматель Мерзляков.

В течение года он должен будет отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.02.19

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