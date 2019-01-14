За рупь двадцать: южноуральские чиновники уценили историческое здание в 13 миллионов раз

Южноуральские чиновники уценили объект культурного наследия в 13 миллионов раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме, построенном ранее 1883 года на углу улиц Большой и Исетской (современный адрес ул. Цвиллинга -8), – в указанном году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову. Как дом купца Кузнецова здание более чем через 100 лет и получит статус объекта культурного наследия.

Семья Кузнецова в доме не жила – его сдавали в аренду: сначала там располагалось Челябинское общество взаимного кредита, а потом один из первых челябинских электротеатров – «Модерн». Последний доставлял массу неудобств соседям, и его владельца даже обязали удлинить трубу керосинового двигателя при электортеатре минимум на 3 аршина, так как дым «расстилается по улице и удушливым своим запахом вызывает справедливые жалобы публики».

Так выглядел дом в начале ХХ века

А так – в 30-ые годы (фотографии с сайта https://arhistrazh.livejournal.com)

В 2017 году здание получило статус объекта культурного наследия, и областной фонд имущества выставил его на торги за 13 млн 382 млн рублей. По мнению чиновников, выставленный на продажу объект мог быть использован под офис либо представительство солидной и надежной компании. «Уникальное расположение здания и устойчивый пешеходный трафик позволят открыть в нем и ресторанный центр», – отмечали в фонде.

Но покупателей не нашлось. Ранее челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, но ему предложили поучаствовать в торгах.

Теперь чиновники переоценили недвижимость в самом центре города: историческое здание вновь выставлено на торги, но уже за 1 рубль 20 копеек. Желающие его приобрести должны до 8 февраля внести задаток – 24 копейки и подать свое предложение о цене в запечатанном конверте. Победит тот, кто предложит самую высокую цену. Новый собственник должен будет в течение года отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. «Это хорошая новость, – прокомментировал ситуацию краевед Юрий Латышев. – Мы ещё года три назад предлагали так сделать. По-справедливости, госкомитет охраны объектов культурного наследия должен был бы подать в суд на областных чиновников, которые довели это здание до такого плачевного состояния».

Челябинск, Светлана Намская

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