Южноуральские чиновники решили избавиться от памятника архитектуры

Старинный особняк в центре Челябинска продают за 13 миллионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областной фонде имущества, речь идет о старинном здании площадью 407,5 квадратных метров, расположенном на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса, напротив ТРК «Куба».

«Объект находится в окружении главных достопримечательностей Челябинска – «Кировка», Театр оперы и балета им. М. И. Глинки, Камерный театр, – говорится в сообщении ведомства. – Со стороны улицы Карла Маркса имеется просторный открытый паркинг».

Стартовая цена объекта – 13 миллионов 382 тысячи рублей.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 июля. Итоги аукциона подведут 2 августа. Для участия в конкурсе покупателям необходимо внести задаток в размере 2,6 миллиона рублей. При этом здание, возведенное более 140 лет назад, продается без земельного участка, включенного в объект археологии «Культурный слой XVIII-XIX веков».

По мнению чиновников, выставленный на продажу объект может быть использован под офис либо представительство солидной и надежной компании. Уникальное расположение здания и устойчивый пешеходный трафик позволят открыть в нем и ресторанный центр, отмечают в фонде.

Напомним, одноэтажный бревенчатый дом, некогда принадлежащий купцу Ивану Кузнецову, является выявленным объектом культурного наследия. Ранее челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею. Тогда же челябинский мэр Евгений Тефтелев заявил, что культурное учреждение может быть открыто, если старинную постройку передадут муниципалитету. Однако этого не случилось.

Челябинск, Юлия Димова

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