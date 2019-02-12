Челябинск обещают избавить от малых маршруток

Челябинск обещают избавить от маршрутных «Газелей» и «ПАЗиков». Произойти это, разумеется, должно к саммитам ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Челябинской городской Думы Станислав Мошаров заявил, что для участников рынка пассажирских перевозок будет введена обязательная маршрутная карта: получить ее сможет только тот, кто выиграет конкурс на маршрут, предусмотренный общей схемой.

А допускать к конкурсам будут только тех, у кого есть автобусы большой вместимости. Таким образом городские власти собираются решить сразу две проблемы – убрать с дорог маршрутки небольшой вместимости и избиваться от нелегалов.

Ввести новую схему планируют в будущем году.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.02.19

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