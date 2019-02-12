В Челябинске погаснут экраны телевизоров

Челябинцев предупредили о перебоях в трансляции ТВ и радио.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского филиала РТРС, до 17 февраля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

Перебои возможны ежедневно в промежутке между 10:00 и 17:00 по местному времени и коснутся трансляции теле- и радиоканалов: РТРС 1, РТРС 2, Россия 1, Первый канал, ТВ Центр, Петербург 5 канал, Радио России, Че, Маяк, Вести FM, Россия Культура, ОТВ, Бизнес FM, Пятница, СТС, ТВ3, Домашний, РЕН, ТНТ, Звезда, Интерволна, Love Радио, Комсомольская правда, Энерджи, Ретро-FM, Дети-FM, Дача FM, Авторадио, 100 FM, Юмор FM, Европа плюс, Новое радио, Радио Спорт, Наше Радио, Русское Радио, Олимп, L-Радио, Радио 7, Шансон.

Общая продолжительность теле-радиомолчания – не более 30 часов. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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