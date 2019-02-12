Эпидемия гриппа: Челябинск обогнал область

Эпидемический порог по гриппу в Челябинске впервые обогнал общеобластные.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая.

На 6 неделе 2019 года (с 4 по 10 февраля) темпы прироста заболеваемости снизились. Зарегистрировано 41 тысяча 472 случая ОРВИ и гриппа, показатель составил 125,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 8%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, за исключением детей 7-14 лет, максимальный – среди взрослых (на 25%). Среди школьников 7-14 лет отмечено снижение заболеваемости на 4,6%. Сохраняется превышение уровня эпидемических порогов на 26%.

Рост заболеваемости отмечен в 21 муниципальном образовании области, превышение порогов – в 35 муниципальных образованиях, в том числе более чем на 20% в 28 муниципальных образованиях.

В Челябинске зарегистрировано 16 тысяч 553 случая, показатель составил 137,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 6%. Рост заболеваемости отмечен за счет взрослого населения – на 11%. Эпидемические пороги превышены на 31%. Отметим, что впервые превышение эпидпорога в Челябинске выше, чем в области в целом.

Напомним, решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при заместителе губернатора Челябинской области с 30 января задействован Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

По состоянию на 11 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 114 общеобразовательных организациях (в том числе полностью во всех школах Верхнего Уфалея, Копейска, Миасса и Кусинского района), а также частично в 269 классах 71 общеобразовательной организации и в 9 группах 7 дошкольных образовательных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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