Чиновники просят южноуральцев помочь в борьбе с сосульками

Госжилинспекция призывает южноуральцев включиться в «охоту» за сосульками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, государственная жилищная инспекция региона предлагает всем жителям региона выйти на общественную борьбу с ледяными навесами.

В Госжилинспекции напоминают, что несвоевременное проведение работ по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований, а управляющая компания может быть лишена лицензии.

«При непринятии своевременных мер ответственные за управление домами привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, который может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, при повторном совершении грубого нарушения в течение года из реестра лицензий будет исключен многоквартирный дом. В случае причинения вреда здоровью и повреждения имущества граждан ответственные могут быть привлечены к уголовной ответственности», – рассказал начальник Госжилинспекции Олег Датских.

Для оперативной борьбы с угрозой, которую несут сосульки и наледь, ГЖИ предлагает южноуральцам присылать фотографии сосулек. Для этого необходимо направить фотографию ледяного навеса на электронный адрес (ugzhi@mail.ru) либо оставить заявку в интернет-приемной на официальном сайте, обязательно указав адрес дома, управляющую организацию и контактные данные. Фотография сосульки будет направлена в управляющую компанию. Если УК оперативно не приведет дом в надлежащее состояние, по указанному адресу выйдет инспектор Госжилинспекции. Фотографии самых крупных экземпляров, а также информация по управляющим компаниям, в отношении которых ГЖИ примет меры, будут размещены на официальном сайте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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