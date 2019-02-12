В Челябинской области пересмотрят нормативы накопления мусора

После протестов южноуральцев в регионе намерены пересмотреть норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пересмотр норматива накопления твердых коммунальных отходов – одна из приоритетных задач, поставленных министерством тарифного регулирования Челябинской области на 2019 год. Об этом заявила глава ведомства Татьяна Кучиц.

«Такой норматив должен формироваться на основании замеров, которые проводятся во все сезоны, – отметила министр. – Потому что все знают: когда утверждались нормативы, замеры производились не во все четыре сезона». Это вызвало определенные споры и протесты среди южноуральцев. Жители сомневаются, что объем услуги, за который им выставляет счета регоператор, соответствует действительности.

Например, кое-кто утверждает, что не накапливает мусор, а сжигает его, рассказала чиновница. «Но по факту, конечно, все происходит иначе», – уверена она.

При пересмотре норматива очень важно получение информации от органов местного самоуправления, подчеркнула Татьяна Кучиц. Правда, законодательство не обязует муниципалитеты проводить замеры, признала она. Однако единственным источником информации о таких замерах закон определяет именно органы местного самоуправления. «В министерство поступил ряд отказов от проведения таких замеров, в том числе, по причине отсутствия денежных средств в бюджете. Но при этом иного способа проведения замеров нигде не предусмотрено. И здесь все равно органы местного самоуправления должны находить возможность, чтобы провести замеры и предоставить информацию для того, чтобы пересмотреть норматив накопления твердых коммунальных отходов», – поставила министр глав территорий перед фактом.

Замеры должны дать фактическую картину накопления коммунальных отходов по каждому муниципалитету именно с учетом сезонности, попыталась убедить местных чиновников г-жа Кучиц. В результате повысится точность расчетов и прозрачность формирования тарифа. Что избавит министерство экологии Челябинской области и минтарифа от столь раздражающих чиновников вопросов со стороны жителей региона. При этом никаких обещаний финансовой помощи муниципалитетам чиновница давать не стала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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