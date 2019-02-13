ЧП на ЧМК: погибли два человека

Два человека погибли во время пожара на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в 5 часов 34 минуты в цехе непрерывного розлива из ковша выплеснулся горячий металл и растекся на площади 150 квадратных метров. Загорелись кран-балка, а затем кабина крана. В этот момент в кабине находились 2 человека – мужчина и женщина. Они погибли.

16 человек, находившихся в цехе, эвакуировались самостоятельно.

На данный момент пожар потушен полностью.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.02.19

Голливуду грозят ограничения в России? В Госдуме предлагают установить «золотой щит» для отечественного кино. / В Челябинской области пересмотрят нормативы накопления мусора. / Россия ждет либерального Сталина, а «шестая колонна» готовит госпереворот. Политолог Сергей Марков в интервью РИА «Новый День» о ситуации в стране. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»