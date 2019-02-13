В 2018 году южноуральцы переплатили за «коммуналку» 25 миллионов рублей

Чаще всего южноуральцы жалуются на ошибки в начислениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в 2018 году в региональную Госжилинспекцию поступило 25 тысяч обращений граждан и юридических лиц.

Чаще всего жители обращаются по вопросам начисления за жилищно-коммунальные услуги (25% от всех обращений), плохого содержания подъездов, подвалов, кровли, отмостков, фасадов (19%), неудовлетворительного предоставления услуг водо- и теплоснабжения (17%).

В ходе проведения 5,7 тысяч плановых и внеплановых проверок за 2018 год выявлено около 11,8 тысячи нарушений обязательных требований жилищного законодательства, выдано около 3 тысяч предписаний, составлено более 1,1 тысячи протоколов, выдано 220 предостережений.

За год рассмотрено 995 дел об административных правонарушениях, а общая сумма начисленных штрафов составила – 31,3 миллиона рублей. Кроме того, за 2018 год собственникам в результате перерасчетов за жилищно-коммунальные услуги по предписаниям возвращено около 25 миллионов рублей.

В рамках контроля за соблюдением правил пользования газом проведено 1,9 тысячи проверок в 14,9 тысячи многоквартирных домах, нарушения выявлены в 259 домах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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