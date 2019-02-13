Booking лишил российских отельеров возможности уклониться от НДС

Сервис по бронированию отелей Booking начал включать в счета, выставляемые российским партнерам за услуги по привлечению клиентов, 20% НДС. До этого некоторые отельеры умудрялись сэкономить на налоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажа электронных услуг иностранными организациями на территории РФ облагается НДС с 2017 года. До сих пор Booking платил НДС только с комиссии физических лиц, юрлица и индивидуальные предприниматели должны были рассчитываться с налоговыми органами напрямую.

Поскольку Booking принимал оплату комиссии любым способом, некоторые делали платеж не с официального счета ООО или ИП, а со своего личного счета как физические лица, поэтому налоговые органы не видели этот платеж, а уплату НДС местным партнером сам Booking.com не контролировал, пишет РБК, ссылаясь на свои источники в турсфере. И добавляет: подавляющее большинство владельцев мини-гостиниц оплачивали счета с карт физических лиц.

Отельеры отмечают: за бронь, сделанную через сайт Booking.com, сервис начислял комиссию в размере 10% -25% в зависимости от страны, типа объекта и места его расположения. После включения в счет НДС комиссия сервиса выросла до 12% – 30%. Однако для отелей, исправно плативших все налоги, финансово ничего не изменилось, а сама процедура уплаты НДС стала проще. А вот владельцы хостелов, мини-отелей, арендных квартир и прочей мелкой недвижимости налог на добавленную стоимость зачастую не платили, и теперь их жизнь осложнится.

Количество индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения и сдававших в аренду находящиеся в собственности жилые и нежилые помещения, дачи, земельные участки, в 2018 году превышало 32 тысячи. А по данным самого Booking в российских городах-миллионниках с сервисом сотрудничают около 19 тысяч хостелов, мини-гостиниц и апартаментов.

По мнению руководителя управляющей компании Hotel Consulting Романа Сабиржанова, сервис воспользовался своим монопольным положением и переложил всю налоговую нагрузку на мелких предпринимателей: плюс 20% НДС к выставляемому счету существенно увеличивает издержки малого гостиничного предприятия.

Booking подобные претензии отвергает: сервис взимает НДС с партнеров, перечисляя его российскому правительству, в соответствии с новыми правилами, введенными в 2019 году, согласно которым с января 2019 года сервис обязан сам исчислять и уплачивать НДС с полученной им комиссии, заявляют в пресс-службе.

Отельеры отмечают: главная проблема кроется в общей фискальной нагрузке на малые средства размещения, работающие по упрощенной системе налогообложения. Как правило таким средствам размещения Booking.com обеспечивает до 80% загрузки. Общие расходы на букинг достигают 20% от оборота, что наряду с расходами на аренду и другими операционными расходами ставит под вопрос существование самого бизнеса, говорит гендиректор отеля «МетаМосква» Сергей Дьяков.

А повысить цены для компенсации возросшей налоговой нагрузки в текущей экономической ситуации равносильно самоубийству, считают эксперты.

Напомним, Booking.com является самой востребованной в России системой онлайн-бронирования отелей: ежедневно на сайт заходят около 500 тысяч россиян.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.02.19

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