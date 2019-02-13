На Челябинский облизбирком подали в суд

Челябинский облизбирком обвинили в работе втихую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший член Челябинской областной избирательной комиссии Александр Лебедев подал на учреждение в суд. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

«Бывший подчиненный Бориса Дубровского по ММК и правительству области – председатель облизбиркома Сергей Обертас очень странно относится к работе комиссии. Избирательная комиссия Челябинской области скрывает решения, законность некоторых решений вызывает большие сомнения. Добровольно решить вопросы с избиркомом не удалось, поэтому обратился в Челябинский областной суд», – рассказал челябинец.

Выборы губернатора должна проводить честная и принципиальная комиссия с полным соблюдением законодательства, настаивает Александр Лебедев. Сможет ли комиссия под руководством Обертаса работать в соответствии с законодательством – должен решить суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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