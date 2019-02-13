Силовики нагрянули на южноуральские птицефабрики

ФСБ проводит обыски агрохолдингов на Южном Урале и еще в дюжине регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов в 13 регионах России.

Силовики нагрянули на предприятия в Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях, республике Мордовия, а также Москве, Санкт-Петербурге. По данным «Интерфакса», представители силовых структур проверяют агрохолдинги на возможное уклонение от уплаты налогов и незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС.

По словам ряда источников, в Челябинской области силовики нагрянули на птицефабрику «Челябинская» (Копейск) и агрохолдинг «Здоровая ферма» (Аргаяшский район). Интересно, что оба предприятия принадлежат московским бизнес-структурам. Так, контроль над птицефабрикой «Челябинская» в 2016 году получили московские бизнесмены Альберт Поскакухин и Сергей Чеботарев. «Здоровая ферма» с 2018 года принадлежит одной из дочерних компаний банка «Траст». Интересно, что на базе «Траста» котролирующий его ЦБ с 2018 года пытается создать банк «плохих» долгов, в который будут направлены бесперспективные и непрофильные активы Бинбанка, «Открытия», Рост Банка, Банка АВБ, Промсвязьбанка. Между тем, с 2016 года «Здоровую ферму» контролировал Микаил Шишханов, владелец Бинбанка и Рост Банка.

По другим данным, обыски проходят на Челябинской птицефабрике и агрохолдингах в Магнитогорске и Чебаркульском районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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