Челябинские бизнесмены игнорируют дизайн-код города на глазах у губернатора

Почти год спустя принятия дизайн-код Челябинска глава региона и областное правительство продолжают наблюдать его нарушения прямо из окон своих кабинетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске нет адекватного диалога между бизнес-сообществом и чиновниками. Об этом заявил координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«Скоро будет год, как приняли дизайн-код на гостевых маршрутах Челябинска. Иду по Цвиллинга, ничего не понимаю – под окнами губернатора ничего не изменилось! А когда? Зима была отличным временем для этой работы, с весны будут сотни других задач», – рассказал общественник.

Может быть, мэрии стоит наладить контакт с предпринимателями, задается вопросом урбанист. «Может, можно пообещать предпринимателям какие-то льготы в обмен на содействие по приведению фасадов в порядок? Вообще, есть ли адекватный диалог между бизнес-сообществом и администрацией?" – интересуется урбанист.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.19

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