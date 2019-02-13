В Челябинской области рыбаки нашли полтора десятка древних божков

Южноуральские рыбаки нашли полтора десятка бронзовых идолов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, сегодня в вузе открылась экспозиция артефактов железного века.

«Еще осенью рыбаки Андрей Евдокимов и Максим Щипачев откопали в земле одной из деревень Кунашакского района 14 фигурок бронзовых птиц с распростёртыми крыльями и передали их в музей ЧелГУ. Сегодня, после экспертизы и реставрации, уникальные экспонаты птицевидных идолов VII-III веков до нашей эры доступны каждому», – рассказали в пресс-службе учебного заведения. По словам археологов ЧелГУ, у древнего населения Урала и Сибири птицам отводилась роль посредника между мирами живых и мертвых и в переселении душ умерших в загробный мир. Крылатый образ в древнем обществе считался тотемом.

Ранние образцы птицевидных идолов (именно их рыбаки подарили ЧелГУ) связаны с Иткульской культурой Среднего Зауралья (VII-III вв. до н.э.). Как правило, они размещались в святилищных комплексах и использовались либо в жертвоприношениях, либо в шаманских обрядах. Возможно, шаманы нашивали их на одежду. Идолы несут в себе черты дневных хищных птиц: орла, ястреба, коршуна, сокола, что объясняется исследователями их назначением быть вместилищем душ умерших иткульцев, имевших различный пол, возраст, социальный статус в обществе и т. п.

Птицеидолы отлиты из бронзы. В экономике иткульцев бронзолитейное и кузнечное дело играли большую роль. Металлурги не испытывали дефицита сырья, так как основная часть поселений располагалась в полосе рудных месторождений. Ассортимент изделий включал не только предметы культа, но и кинжалы, наконечники копий и стрел, кельты, ножи, иглы, котлы, украшения, зеркала и др. За все время археологического изучения Урала и Сибири описано около сотни птицевидных идолов и их ещё продолжают исследовать.

Экспозиция открылась в музее археологии и этнографии ЧелГУ (первый учебный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129).

Челябинск, Виктор Елисеев

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