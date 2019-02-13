Несла, что под руку попадет: в Челябинской области осудили начальника почты

В Челябинской области суд вынес приговор экс-начальницу почтового отделения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 26-летнюю жительницу района виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что женщина с июля по октябрь 2018 года, занимая должность начальника почтового отделения, присвоила из кассы 42,6 тысячи рублей, а также лотерейные билеты, канцелярские товары, продукты питания, поступившие в отделение почты для продажи, на сумму около 15 тысяч рублей.

Суд лишил каслинку права занимать руководящие должности, а также должности с полной материальной ответственностью в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях сроком на 2 года.

Исковое заявление прокурора о возмещении вреда удовлетворено в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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